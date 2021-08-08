​​​هيئة الدواء تعلق على فيديو سرقة مستندات بأحد مخازنها: "ليست ذات أهمية"

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن تفاصيل واقعة نهب مستندات وممتلكات بأحد المخازن التابعة للهيئة بمنطقة مصر القديمة.

وقال مصدر بالهيئة لمصراوي، إن الواقعة حدثت منذ أكثر من أسبوع، بأحد مخازن الهيئة في الفسطاط، بعد إخلائه لوقوعه ضمن مخطط تطوير المنطقة، وجرى العمل خلال يومين على نقل المستندات المهمة الخاصة بالشركات إلى مخزن تابع للهيئة بالهرم، وفي اليوم الثالث دخل عدد من العاملين في جمع القمامة والخردة وعبثوا بمحتويات المخزن كما يتضح في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أنه تم تحرير محضر بالواقعة، إذ أن "الخردة والكُهنّة" لها إجراءات إدارية ومالية لتصريفها، متابعًا: "المحضر كان لإثبات الحقوق في الخردة".

وشدد على أن كافة المستندات الخاصة بالشركات "في أمان ومصونة بشكل يضمن حماية المعلومات التي تتضمنها، ولو كان هناك ما يمس أمن الشركات فلم تكن الهيئة لتصمت إزاء ذلك"، موضحًا أنه لم تفقد أي مستندات مهمة بهذا المخزن.

على جانب آخر، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصرى للحق في الدواء، إنه وثق نهب أرشيف هيئة الدواء في مصر القديمة، بما تضمنه من معلومات خاصة بشركات الأدوية.

وأوضح فؤاد عبر حسابه على "فيسبوك" أن الهيئة حررت محضرًا بالواقعة، وذكر أحد المسؤولين بها أن هذه المسروقات "ليست ذات أهمية"، منتقدًا ذلك بالقول: "كيف عرف والآلاف من ملفات الدواء الذي نشربه على الأرض؟".