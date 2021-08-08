"نقل الكهرباء": توقيع عقدين لتأمين زيادة الأحمال وتحسين الجهد في القاهرة والإسكندرية

كتب- محمد صلاح:

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأحد، عقدين لرفع مستوى وخدمة وكفاءة التيار في القاهرة والإسكندرية.

وقالت مشالي إن العقد الأول خاص بتوريد وتركيب كابلات أرضية مزدوجة الدائرة من النـوع XLPE جهـد 220 ك، قطاع 1×2000 مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتهما، والغرض من المشروع ربط محطة محولات اليكس ويست جهد 220/66/22 ك.ف بالشبكة الكهربائية جهد220 ك.ف عن طريق فتح الخط الهوائي مزدوج الدائرة سيدي كرير/العامرية ومده بكابلات أرضية من النـوع XLPE جهد 220 ك. ف. قطاع 1×2000مم2 نحاس بطول حوالي 2×1 كم (دخول / خروج ) على المحطه وذلك لتأمين زيادة الأحمال المستقبلية ولتحسين مستوى الجهد في منطقة كهرباء الإسكندرية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 118 مليون جنيه مصري، بتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدة التنفيذ 4 أشهر، تبدأ من تاريخ أمر الإسناد، وتقوم بتنفيذه الشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق.

أما العقد الثاني خاص بتوريد وتركيب كابلات أرضية مزدوجة الدائرة من النـوع "XLPE" جهد 220 ك. ف قطاع 1×2000مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتهما، لزيادة سعة الكابل الأرضي توليد شمال القاهرة/ بهتيم 2 قطاع 1× 1200 مم2 بطول حوالي 5 كم مزدوج الدائرة "بنظام تسليم مفتاح" لتدعيم شبكة كهرباء منطقة القاهرة وتأمين التغذية ولزيادة الأحمال بهذه المنطقة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 192 مليون جنيه، بتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدة التنفيذ 7 أشهر تبدأ من تاريخ أمر الإسناد، بتنفيذ من الاتحاد المكوّن من شركة إيجيتك للكابلات وشركة السويدي للكابلات.