Masrawy logo white

بعد قليل.. مطار القاهرة يستعد لاستقبال شحنة لقاح كورونا "جونسون آند جونسون"

11:31 م الأحد 08 أغسطس 2021
بعد قليل.. مطار القاهرة يستعد لاستقبال شحنة لقاح كورونا "جونسون آند جونسون"

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، شحنة جديدة من لقاحات كورونا، الدفعة الأولى من لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي، والمقرر أن يتم استغلالها في تطعيمات كرونا للمسافرين للخارج، والمنتظرين للحصول على اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة على مستوى الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إنه من المنتظر أن تصل الدفعة الأولى من لقاح جونسون إلى القاهرة، في تمام الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، على متن طائرة لوفتهانزا الألمانية رقم LH8290، حيث محدد لهبوطها في مطار القاهرة موقع رقم 40.

ومن المنتظر أن يكون في الدفعة الأولى من لقاح جونسون، في مطار القاهرة، قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، وأيضًا وفد يتضم مسئولين من وزارة الصحة والسكان.

مطار القاهرة الدولي لقاحات كورونا لقاح جونسون آند جونسون وزارة الصحة

الخبر التالى:

"نقل الكهرباء": توقيع عقدين لتأمين زيادة الأحمال وتحسين الجهد في القاهرة والإسكندرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
61

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

224

متعافون اليوم

284641

إجمالي الإصابات

16566

إجمالي الوفيات

232825

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا