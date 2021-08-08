بعد قليل.. مطار القاهرة يستعد لاستقبال شحنة لقاح كورونا "جونسون آند جونسون"

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، شحنة جديدة من لقاحات كورونا، الدفعة الأولى من لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي، والمقرر أن يتم استغلالها في تطعيمات كرونا للمسافرين للخارج، والمنتظرين للحصول على اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة على مستوى الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إنه من المنتظر أن تصل الدفعة الأولى من لقاح جونسون إلى القاهرة، في تمام الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، على متن طائرة لوفتهانزا الألمانية رقم LH8290، حيث محدد لهبوطها في مطار القاهرة موقع رقم 40.

ومن المنتظر أن يكون في الدفعة الأولى من لقاح جونسون، في مطار القاهرة، قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، وأيضًا وفد يتضم مسئولين من وزارة الصحة والسكان.