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تعيين هشام سليمان مساعدًا لرئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية

10:58 م الأحد 08 أغسطس 2021
تعيين هشام سليمان مساعدًا لرئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

(مصراوي):

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين هشام سليمان مساعدًا لرئيس مجلس إدارة الشركة، لشئون قطاع الإنتاج الفني.

ويمتلك سليمان خبرة طويلة في مجال الإنتاج الفني تمتد منذ عام 1988 حيث شارك كمدير إنتاج في العديد من الأفلام الهامة في تاريخ السينما المصرية كفيلم المهاجر، المصير، الآخر، إلى جانب العديد من الأعمال البارزة.

كما أنشأ متحف فريد من نوعه لتخليد التراث السينمائي، من خلال جمع أبرز المقتنيات التي استخدمت في تصوير أفلام العصر الذهبي للسينما المصرية.

وقالت الشركة إن الخطوة تأتي في إطار خطة ومنهجية التطوير التي تتبناها الشركة المتحدة والتي تتضمن في نطاق أهدافها تطوير قطاع الإنتاج الفني بما من شأنه الارتقاء بجودة مختلف المنتجات الفنية والإعلامية.

المتحدة للخدمات الإعلامية هشام سليمان تامر مرسي حسن عبد الله

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