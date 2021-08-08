ضمن مبادرة "حياة كريمة".. الأوقاف: 62 مليون جنيه لصندوق ذوي الاحتياجات

كتب- محمود مصطفى:

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، مع الدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، للتنسيق ومناقشة بروتوكول التعاون المشترك بشأن دعم صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة (عطاء).

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تخصيص الوزارة مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية من عوائد الأوقاف، لصندوق "عطاء" لذوي الاحتياجات الخاصة، و(12) مليون جنيه منها عشرة لصندوق "يسر" لسداد ديون الغارمات، ومليوني أخرى لسداد ديون الغارمات بصورة عاجلة.

وأشارت الأوقاف، إلى أنه جار التنسيق لتوفير 500 جهاز كمبيوتر (برايل) للطلاب الجامعيين من ذوي الإعاقة البصرية بتمويل منها، والإسهام في فرش عدد من شقق الأسر الأولى بالرعاية.

ولفتت إلى أن وزير الأوقاف، وجه بسرعة صرف (300) مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لبيوت المغتربين وكبار السن، وتم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين في عدد من البرامج التوعوية المشتركة بمشاركة الأئمة والواعظات مع الرائدات الريفيات.

ونوهت إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة وسداد ديون الغارمات، واستكمالًا للتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي.