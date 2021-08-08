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تفاصيل مشاركة زعيم الأغلبية ورئيس حقوق الإنسان في ندوة بجامعة أسيوط

09:57 م الأحد 08 أغسطس 2021
تفاصيل مشاركة زعيم الأغلبية ورئيس حقوق الإنسان في ندوة بجامعة أسيوط

الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط.

كتب- نشأت علي:

نظمت جامعة أسيوط ندوة اليوم الأحد، تحت عنوان "تمكين الشباب في الحياة النيابية" أشرف عليها اتحاد طلاب الجامعة ضمن احتفالات الجامعة باليوم العالمي للشباب.

الندوة التي نظمها الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واستضافت نائبين من نواب مجلس النواب، وهم المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول وأمين عام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

واستعراض المهندس أشرف رشاد خمس محاور رئيسية والتي تضمنت تعريف ما هو مجلس النواب ودوره والذي يتكون من 596 عضوًا 568 بنظام الانتخاب و28 يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية، ويتكون من 25 لجنة نوعية في كافة نواحي الحياة.

شحاتة غريب جامعة أسيوط حقوق الإنسان اليوم العالمي للشباب

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