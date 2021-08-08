رسوم للشهادات الموثقة.. توضيح من "الصحة" بشأن لقاحات كورونا للمسافرين

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تطعيم جميع المواطنين بلقاحات فيروس كورونا يتم بالمجان.

وأوضحت في تنويه عبر حسابها على فيسبوك اليوم الأحد، أنه يتم تحصيل رسوم إدارية لاستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QRCode).

وأوضحت الوزارة في بيان سابق، أنه "سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين".

كانت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أعلنت ترقب وصول الدفعة الأولى من لقاح جونسون اند جونسون فجر الاثنين ٩ أغسطس.

وقالت الهيئة إن استيراد اللقاح يأتي ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصري.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم توزيع اللقاح على مراكز تلقي اللقاح بجميع محافظات الجمهورية فور وصوله.

وطالبت الوزارة - من خلال موقعها - المواطنين بتسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني: اضغط هنا والخط الساخن: 15335.