بثور وتقرحات.. طبيب مناعة يحذر من تقبيل الأطفال: أكثر عرضة للإصابة بـ"الهربس"

كتب - أحمد جمعة:

طالب الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، بعدم تقبيل الأطفال خاصة حديثي الولادة والرضع، لعدم نقل عدوى فيروس "الهربس" لهم.

وقال عقبة في تصريحات لمصراوي، إن "عادة تقبيل الأطفال خاصة الرضع من العادات التي يجب أن نتوقف عنها، ويتم الاكتفاء بتقبيل أيديهم فقط، لأنه من الممكن أن يتسبب تقبيلهم في الوجه أو الفم في نقل أمراض وعدوى ومنها فيروس الهربس".

وأشار إلى أن فترة حضانة المرض تتراوح من يومين إلى 12 يومًا، وتظهر أعراضه في شكل تقرحات وبثور حول الفم والأنف، وقد تتطور الإصابة إلى التهاب رئوي لأن الفيروس يكون كامنًا في الخلايا العصبية.

وأوضح أن حديثي الولادة تكون مناعتهم أضعف، وكذلك مقاومتهم أقل للأمراض، وبالتالي فهم أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، الذي يأتي عادة عن طريق احتكاك الجلد سواء بالتقبيل أو اللمس بالوجه.

ولفت عقبة إلى أن فيروس الهربس منتشر في الكثير من الدول حول العالم، وهناك الملايين الذين يعانون من الإصابة به، لكنه فيروس ضعيف ولا يعيش مدة طويلة خارج جسم الإنسان.