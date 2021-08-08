نقل مصاب بسيارة "نصف نقل".. الأطباء تستنكر قرار إيقاف أطباء مستشفى قنا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء، رفضها بشدة ما صدر من رئيس جامعة جنوب الوادي مؤخرا، من قرارات إيقاف وفصل لأطباء بالمستشفى الجامعي في قنا دون تحقيق وتحت ضغط من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن تلك القرارات التي وصفتها بالتعسفية جاءت ردا على اتهامات أثيرت بشأن خروج مريض مصاب بطلق ناري محمولاً على سيارة نصف نقل لعدم وجود سرير في الرعاية المركزة بالمستشفى الجامعي.

وقال أمين عام نقابة الأطباء أسامة عبدالحي، إن النقابة تستنكر هذا القرار غير المبرر، متسائلا: "ما ذنب الأطباء فيما حدث؟ فقد قام الفريق الطبي بواجبه من إسعافات في حدود الإمكانيات المتاحة في الطوارئ، ولكنهم لم يجدوا له سرير رعاية وهي الأزمة المعروفة والمتكررة يوميا في مستشفياتنا".

وأضاف عبدالحي في بيان للنقابة اليوم الأحد، أن ما فعله أهل المريض من خطفه عنوة من المستشفى وحمله في سيارة نقل لا تقع مسؤوليته على الأطباء وإنما هى مسئولية أمن المستشفى، فالطبيب دوره توقيع الكشف والتشخيص وتقديم النصح والعلاج وليس تأمين حركة الدخول والخروج.

وأضاف: "هل مطلوب من الطبيب أن يكون طبيب وبودى جارد لحماية المرضى وهو الأحوج للحماية؟".

وتابع: "لا يجوز فرض عقوبات إدارية دون إجراء تحقيقات واقعية وشفافة ومنضبطة كما ينص القانون الذي تغافل عنه رئيس الجامعة وهو يصدر قرارات تطيح بمستقبل أطباء لمجرد تهدئة مواقع التواصل الاجتماعي، وكان عليه العمل على إصلاح الخلل المتسبب فيما حدث بدلاً من تحميل المسئولية للأطباء".

وطالبت النقابة العامة للأطباء، رئيس جامعة جنوب الوادى بضرورة إيقاف تلك القرارات المتسرعة فورا لحين انتهاء التحقيقات مع الأطباء للوقوف على ملابسات كل ماحدث فى المستشفى وإظهار الحقائق للجميع.