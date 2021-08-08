مدبولي: الرئيس السيسي وجّه بالتوسع في توطين صناعة الدواء داخل مصر

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء عبدالجواد كامل، مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية للاحتياجات، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للخدمات الطبية، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني لوزارة الصحة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، والتي تعد أحد أهم القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار تقدم الحكومة الدعم اللازم لكل المصنعين والشركات العاملة في هذا المجال؛ بهدف تحقيق هذا الهدف.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف بالإسراع في صياغة خطة تنفيذية تستهدف التوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، وفي سبيل ذلك فإن الحكومة تسرع الخطى من أجل الانتهاء من وضع الخطة المشار إليها تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار نعمل على تحديد احتياجات القطاع الخاص في مجال صناعة الدواء الذي يحتل أولوية قصوى في رؤيتنا للتنمية المستدامة.

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