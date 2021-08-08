الإفتاء: غدًا أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1443

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء، أن غدًا الاثنين هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة.

وقررت الحكومة، أن تكون إجازة السنة الهجرية الجديدة، يوم الخميس المقبل، بدلًا من غدٍ الاثنين.

يأتي ذلك بناء على قرار سابق من الحكومة، باستبدال الإجازات الرسمية، التي تقع منتصف الأسبوع، لتكون في أيام الخميس، لاتصال الإجازة بالإجازة الأسبوعية، باستثناء أيام عيد الفطر والأضحى وعيد الميلاد المجيد.