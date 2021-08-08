زيادة راتب كل 3 أشهر.. "الجيزة" تعلن توافر فرص عمل ولا يشترط الخبرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل جديدة بشركة كونكت للتدريب والتأهيل، للعمل في وسط البلد بالقاهرة.

وجاءت الشروط والمميزات على النحو التالي:

- لا يشترط الخبرة.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

- خريجو مؤهلات عليا.

- العمل بوسط البلد بالقاهرة.

- راتب ثابت 1500/2000 جنيه.

- زيادة على راتب كل 3 أشهر.

- تأمينات صحية واجتماعية.

وناشدت المحافظة، الراغبين في العمل، التوجه إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الطابق الثاني، علما بأن العمل مستمر يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

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