Masrawy logo white

زيادة راتب كل 3 أشهر.. "الجيزة" تعلن توافر فرص عمل ولا يشترط الخبرة

08:02 م الأحد 08 أغسطس 2021
زيادة راتب كل 3 أشهر.. "الجيزة" تعلن توافر فرص عمل ولا يشترط الخبرة

محافظة الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل جديدة بشركة كونكت للتدريب والتأهيل، للعمل في وسط البلد بالقاهرة.

وجاءت الشروط والمميزات على النحو التالي:

- لا يشترط الخبرة.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

- خريجو مؤهلات عليا.

- العمل بوسط البلد بالقاهرة.

- راتب ثابت 1500/2000 جنيه.

- زيادة على راتب كل 3 أشهر.

- تأمينات صحية واجتماعية.

وناشدت المحافظة، الراغبين في العمل، التوجه إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الطابق الثاني، علما بأن العمل مستمر يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

FB_IMG_1628435011655

محافظة الجيزة جهاز رعاية وتشغيل الشباب فرص عمل

الخبر التالى:

الإفتاء: غدًا أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1443

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
61

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

224

متعافون اليوم

284641

إجمالي الإصابات

16566

إجمالي الوفيات

232825

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا