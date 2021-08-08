الإفتاء: لا صحة لإعلان استطلاع هلال شهر المحرم حتى الآن

(مصراوي):

قالت دار الإفتاء، إنه لا صحة لما ورد بإعلان هلال شهر المحرم حتى اللحظة.

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ينتظر الإعلان بعد نصف ساعة حيث لا زلنا نستقبل تقارير اللجان الشرعية المختصة برؤية الهلال علي مستوى الجمهورية".

وتعقد وزارة الأوقاف احتفالية اليوم الأحد، بمناسبة العام الهجري الجديد، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة.

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