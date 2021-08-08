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لقاح "جونسون" في مصر خلال ساعات.. وتوزيعه على مراكز المسافرين

07:48 م الأحد 08 أغسطس 2021
لقاح "جونسون" في مصر خلال ساعات.. وتوزيعه على مراكز المسافرين

لقاح جونسون اند جونسون

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ترقب وصول الدفعة الأولى من لقاح جونسون اند جونسون فجر الاثنين ٩ أغسطس.

وقالت الهيئة إن استيراد اللقاح يأتي ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصري.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم توزيع اللقاح على مراكز تلقي اللقاح بجميع محافظات الجمهورية فور وصوله.

وطالبت الوزارة - من خلال موقعها - المواطنين بتسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني: http://egcovac.mohp.gov.eg والخط الساخن: 15335.

لقاح جونسون اند جونسون الهيئة المصرية للشراء الموحد فيروس كورونا لقاح كورونا

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