من 6 أشهر لعامين.. الصحة تكشف تفاصيل التغذية التكميلية للأطفال

كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها على فيسبوك اليوم الأحد، أنماط التغذية التكميلية للأطفال بداية من عمر 6 شهور وحتى 24 شهرًا.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للأطفال من عمر 6 إلى 7 أشهر، فإنه يتم تناول حبوب مسلوقة ومطحونة مثل الأرز أو القمح مع عصير فواكهة وخضار مسلوق ومطحون، وتكون الكمية عبارة عن وجبتين في اليوم بمقدار ملعقتين كبيرتين من الخليط.

وبالنسبة للأطفال من عمر 8 إلى 9 شهور، فإنه يتم تناول حبوب وبقول مسلوقة ومطحونة (فواكه وخضروات)، مع بروتين حيواني مثل صفار البيض أو صدر دجاجة، وتكون الكمية وجبتين إلى 3 في اليوم، و3 ملاعق كبيرة في كل وجبة وتزيد بالتدريج حتى تصل إلى نصف كوب.

وللأطفال من عمر 10 إلى 12 شهرًا، يُضاف إلى الأطعمة المطحونة والمهروسة بعض الأطعمة التي يستطيع الطفل تناولها بيده، وتكون الكمية 3 إلى 4 وجبات بمقدار نصف كوب وقد يحتاج الطفل إلى 1 إلى 2 وجبة بينية.

أما الأطفال من عمر عام إلى عامين، يتم الاستمرار في الرضاعة الطبيعية، إلى جانب 3 إلى 4 وجبات رئيسية وحتى وجبتين بينيتين، وتزيد كمية الوجبة بالتدريج من نصف كوب إلى 3/4 كوب، وحتى كوب كامل.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتناول الطفل من كل المجموعات الغذائية.