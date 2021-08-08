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الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ4.3 مليون طن

07:29 م الأحد 08 أغسطس 2021
الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ4.3 مليون طن

وزير الزراعة السيد القصير

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن حتى الآن وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 4 اغسطس 2021.

وأكدت الوزارة، في بيان لها الأحد، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و330 ألف و992 طنًا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 750 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

وقال السيد القصير وزير الزراعة، إن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و791 ألف و893 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألف و119 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 451 ألف و896 طن بنجر علف، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 176 ألف و610 أطنان.

وزارة الزراعة الصادرات الزراعية المصرية السيد القصير أحمد العطار

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