السكة الحديد تكشف تفاصيل اصطدام قطار بميكروباص في الشرقية

كتب– أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بهيئة السكك الحديدية، تفاصيل حادث اصطدام قطار بضائع بسيارة ميكروباص في مدينة الزقازيق، اليوم الأحد.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إنه اثناء مرور قطار بضائع "محمل بالوقود" بالمسافة الواقعة بين قرية بُردين ومدينة الزقازيق، تصادف مرور سيارة ميكروباص عبر طريق غير معد للعبور، ما أدى إلى الاصطدام بالميكروباص، مؤكدًا أنه لم ينتج عنها أي إصابات أو وفيات.

وأضاف المصدر، أنه تم إبلاغ الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، مؤكدًا أنه تم إغلاق المعبر نهائيًا.

وأشار إلى أنه تم رفع آثار الحادث لعدم تعطيل حركة القطارات، مؤكدًا أن حركة القطارات لم تتأثر.