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السيسي يوجّه باستغلال أصول ومساحات الأراضي التابعة لهيئة النقل العام

06:19 م الأحد 08 أغسطس 2021
السيسي يوجّه باستغلال أصول ومساحات الأراضي التابعة لهيئة النقل العام

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية.

وعرض وزير النقل مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق، والإجراءات الحالية المتخذة لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، بما فيها مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات وفقًا لأحدث النظم العالمية بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، خاصةً في منطقة الصعيد بخط الأقصر/ السد العالي.

كما وجّه الرئيس بالاستغلال الأمثل للأصول ومساحات الأراضي التابعة لهيئة النقل العام داخل نطاق القاهرة الكبرى، أخذاً في الاعتبار أن قطاع النقل بكافة مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل عنصرًا حيويًا في الحياة اليومية للمواطنين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي هيئة النقل العام مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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