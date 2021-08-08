بعد توقف 6 سنوات.. مصر للطيران: 7 رحلات مباشرة من موسكو لشرم الشيخ والغردقة أسبوعيًا

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، تسيير 7 رحلات أسبوعية، من العاصمة الروسية "موسكو" إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة، و3 رحلات إلى شرم الشيخ، اعتبارًا من غدٍ الاثنين، بينما تصل أولى رحلات مصر للطيران من موسكو إلى مطار الغردقة غدًا في التاسعة صباحًا.

ويأتي ذلك بعد توقف الرحلات الجوية بين البلدين في المطارين مايقرب من 6 سنوات، بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر 2015، وتأتي عودة الرحلات في إطار المجهودات المستمرة، التي تقوم بها وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

وتُسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز الآيرباص A330-300، والذي يسع لـ301 مقعد، كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال، وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى نظام ترفيهي حديث على متن الطائرة.

يذكر أن شركة مصر للطيران تسيّر رحلة يومية منتظمة بين القاهره وموسكو.

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