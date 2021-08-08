الموقف مقلق للغاية.. "المنشآت السياحية": حريق مركب وسط البلد الثالث في وقت قصير

كتب- يوسف عفيفي:

علَّق هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على حريق إحدى العائمات السياحية بمنطقة وسط البلد، وتحديدًا في منطقة العجوزة على كورنيش النيل، موضحًا أن الباخرة تتبع وزارة السياحة والآثار.

وقال وهبة، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إن الموقف مقلق للغاية، كونه الحريق الثالث لباخرة سياحية على النيل في وقت قصير، وليس هناك مبرر لذلك، موضحًا أن فريق الحماية المدنية يعمل على إطفاء الحريق حاليًّا.

وأشار عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى وجود خسائر مادية كبيرة جراء الحريق، وفقًا للصور والفيديوهات المنتشرة؛ لكن الخسائر البشرية لم تتضح بعد وجار حصرها لاحقًا، لافتًا إلى أن هذا الحريق هو الثالث في وقت قصير.

وأوضح وهبة أن الحريقَين السابقَين جاءا نتيجة ماس كهربائي؛ لكن تكرار المشهد مرة ثالثة لافت للنظر، وربما يرجع إلى وجود ماس كهربائي أيضًا؛ لكن الغريب أن جهاز الحماية المدنية يمر على هذه المراكب ويعطيها تصاريح ويجري تفتيشات عليها بشكل مستمر.. والمراكب ملتزمة بكل الإجراءات وطلبات الحماية المدنية؛ لكن ما يحدث شيء غريب.

أكد وهبة، في ما يخص ضعف البنية التحتية لهذه المراكب، أن الحماية المدنية لا تسمح بذلك؛ بل تدقق للغاية في هذا الأمر، وتجري تفتيشات مستمرة على هذه المراكب، بجانب تجديد الترخيص لها بشكل سنوي، منوهًا بأن الحديث عن تهالك البنية التحتية مستبعد؛ لأن الحماية المدنية لن توافق على ذلك ولن تعطي المركب تصريحًا بذلك قبل تكشف عليه وتفحصه.

وتابع عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: "حكاية أن هذا الحريق قضاء وقدر في 3 مراكب سياحية من نفس النوع في وقت قصير، كلام غريب ولافت للنظر".

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