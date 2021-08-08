درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالدرجات والمناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس غدٍ (الاثنين) سيكون شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أنه يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة يُزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2 : 4) درجات، ومعتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة؛ ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 29 24

سيوة 37 24

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 20

نويبع 38 26

طابا 36 27

كاترين 33 21

الطور 38 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 26

أسيوط 39 26

سوهاج 38 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

إدفو 44 28

أبوسمبل 44 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 39 30

أبو رماد 42 29

حلايب 37 32

رأس حدربة 38 31