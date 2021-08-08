بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن حريق المركب السياحي عمر الخيام

كتب- محمد نصار:

أصدرت محافظة القاهرة بيانات عاجلا بشأن حريق إحدى العائلات السياحية بمنطقة وسط البلد.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق بالمركب السياحي عمر الخيام بشارع الموسيقار محمد عبد الوهاب بالزمالك (حي غرب القاهرة).

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم على الفور الدفع بقوات الحماية المدنية وجاري السيطرة على الحريق وإجراء عمليات الأطفاء ولا توجد إصابات حتى الآن.

بالصور.. حريق هائل في إحدى العائمات السياحية بوسط البلد