بالصور.. حريق هائل في إحدى العائمات السياحية بوسط البلد

كتب- محمد سامي:

نشب حريق، منذ قليل، في إحدى العائمات السياحية بمنطقة وسط البلد وتحديدا في منطقة العجوزة على كورنيش النيل.

ورصدت عدسة مصراوي تصاعد الأدخنة البيضاء جراء الحريق من العائمة السياحية بمنطقة وسط البلد.

يذكر أن هذا ليس الحريق الأول الذي تتعرض العائمات السياحية في منطقة كورنيش وسط البلد خلال الأيام الأخيرة، حيث نشب أكثر من حريق في عدد من العائمات مؤخرا.