Masrawy logo white

بالصور.. حريق هائل في إحدى العائمات السياحية بوسط البلد

02:58 م الأحد 08 أغسطس 2021
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة

كتب- محمد سامي:

نشب حريق، منذ قليل، في إحدى العائمات السياحية بمنطقة وسط البلد وتحديدا في منطقة العجوزة على كورنيش النيل.

ورصدت عدسة مصراوي تصاعد الأدخنة البيضاء جراء الحريق من العائمة السياحية بمنطقة وسط البلد.

يذكر أن هذا ليس الحريق الأول الذي تتعرض العائمات السياحية في منطقة كورنيش وسط البلد خلال الأيام الأخيرة، حيث نشب أكثر من حريق في عدد من العائمات مؤخرا.

وسط البلد حريق العائمات السياحية منطقة العجوزة كورنيش النيل

الخبر التالى:

متحدث الإفتاء: تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر"التحول الرقمي"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
61

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

224

متعافون اليوم

284641

إجمالي الإصابات

16566

إجمالي الوفيات

232825

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر: حريق هائل في إحدى العائمات السياحية بوسط البلد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا