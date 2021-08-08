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صندوق التنمية الحضرية يعقد اجتماعا لمناقشة تنفيذ مشروعات حضارية بعدة محافظات

02:43 م الأحد 08 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق التنمية الحضرية، عقدا اجتماعا في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات على غرار مشروعي "الأسمرات" و"بشاير الخير" بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، في إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها.

ويترأس اللجنة المدير التنفيذي للصندوق وبحضور كل من اللواء رئيس مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدام أراضي الدولة، المهندس رئيس حوكمة أصول الدولة، اللواء مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مستشار الأمين العام للإدارة المحلية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسكرتيري عموم محافظات (القاهرة / القليوبية / دمياط / السويس / كفر الشيخ / الدقهلية / المنوفية / قنا / المنيا / الفيوم / الأقصر).

كما حضر الاجتماع ممثلي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وممثلي مكتب رئيس مجلس الوزراء، وممثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

ممثلي صندوق تطوير المناطق العشوائية.

ويهدف الاجتماع لعرض كافة المشاكل التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات بالمحافظات السابق ذكرها ووضع الحلول السريعة لتدارك هذه المشاكل مع الجهات ذات الصلة، كما يتم عرض موقف تنفيذ كافة المشروعات ذات الأولوية العاجلة التي تتم بالمحافظات السابق ذكرها، ومتابعة جودة التنفيذ والإلتزام بالبرنامج الزمني، ومتابعة الصرف والتسويات، وتشكيل لجان الحصر والتسكين والتظلمات بما يضمن تمكين المستحقين للوحدات المنشأة بالمشروعات.

صندوق التنمية الحضرية مشروعات حضارية الأسمرات بشاير الخير

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