"رياضة الشيوخ": نتائج البعثة المصرية بالأوليمبياد تحتاج إلى تكريم وتقييم

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن حالة الالتفاف الشعبي للبعثة المصرية في الأوليمبياد طوكيو 2020، تؤكد أن الرياضة في مصر ليست كرة القدم فقط، وإن الألعاب الفردية لها مساحة كبيرة في قلوب الشعب المصري، كما أن دورها فعال في رفع اسم الدولة المصرية بالمحافل الدولية التي تتسابق فيها كل دول العالم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دياب إلى المحررين البرلمانين، اليوم الأحد، مؤكدًا أن ما تحقق من البعثة الأوليمبية هذا العام يعد إنجازًا حقيقيًّا في ضوء جهود الدولة المصرية نحو الاهتمام بالبعثة وتفعيل دورها والألعاب الفردية خلال الفترة الأخيرة، والتعامل مع الرياضة كمنظومة متكاملة غير مقتصرة على كرة القدم فقط، مؤكدًا أن شباب مصر كان لهم دور فعال في الحصول على ميداليات مختلفة؛ منها الذهبية لفريال أشرف، مع الأداء الرجولي والمشرف لمنتخب مصر لليد وغيره من الفرق التي كانت ممثلة.

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إلى أن نتائج البعثة الأوليمبية تحتاج إلى التكريم من جانب والتقييم من جانب آخر، حتى نكون في الدورة المقبلة بخطة مختلفة وأهداف ونتائج مميزة، ومن ثم تظل الدولة المصرية وشبابها موجودين في المحافل الدولية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن حالة الدعم والمساندة التي توفرها القيادة السياسية لكل مَن يمثل مصر بالخارج فرصة لاستعادة الأمجاد دائمًا.

وأكد دياب أن الدولة المصرية بسلطاتها المختلفة داعمة لمنظومة الرياضة وتطويرها والنهوض بها والنهوض بكل كوادرها وشباب مصر الذي يعمل على تمثيلها بالمحافل الدولية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ بشكل خاص سيواصل دعمه بكل الرؤى والأفكار والدراسات التي من شأنها أن تمثل إضافة لمنظومة الرياضة المصرية وشباب مصر الذي يعمل الجميع من أجله.

كان عدد من نواب البرلمان قد هنؤوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة المهندس مصطفى مدبولي، بمناسبة فوز البطلة "فريال أشرف" بالميدالية الذهبية في نهائي الكاراتيه وزن أكثر من 61 كيلوجرامًا بعد ما فازت على "إرينا زارتسكا" من دولة أذربيجان بنتيجة 2/ صفر، وبهذا تكون "فريال" أول رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية، ليكون إجمالي عدد الميداليات المصرية في أوليمبياد طوكيو 6 ميداليات؛ 4 برونز، وواحدة فضة، وواحدة ذهب.