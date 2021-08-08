الجيزة: كلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام بالعمرانية

كتب- يوسف عفيفي:

شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية، اليوم الأحد، حملة لكلبشة السيارات المتعدية على الرصيف بالانتظار الخاطئ لما لها من تأثير في إعاقة الحركة المرورية مع تحرير الغرامات المقررة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بمنع التعدي على الطريق العام، كما تم رفع كفاءة النظافة بشارع خاتم المرسلين وذلك بمتابعة من محمد نور الدين رئيس حي العمرانية.