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فيضان النيل.. 5 توجيهات من الري لمواجهة زيادة منسوب المياه

01:09 م الأحد 08 أغسطس 2021
فيضان النيل.. 5 توجيهات من الري لمواجهة زيادة منسوب المياه

نهر النيل

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

وقد وجه الوزير، بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، وكذلك متابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا.

واستعرض وزير الري، الإجراءات المتخذة لإدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي لكافة احتياجات المنتفعين.

وشدد على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، فضلا عن التأكد من جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية.

وقال عبدالعاطي، إنه بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، تبين تزايد معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإطلاق كميات مياه إضافية من المياه بنهر النيل لغسيل مجرى النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وأشار عبدالعاطي، إلى ضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.

نهر النيل فيضان النيل زيادة منسوب المياه الدكتور محمد عبدالعاطي

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