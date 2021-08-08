أمطار متوالية.. الأرصاد تعلن تفاصيل السيول والفيضانات في السودان

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كتب- محمد عبدالناصر:

حذرت وزارة الري السودانية، المواطنين في العاصمة الخرطوم ومناطق الشمال، وطالبتهم باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بسبب بلوغ منسوب النيل عند ولاية الخرطوم 16.78 متر، متجاوزًا منسوب الفيضان.

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أجزاء كبيرة من السودان تتعرض في هذا الوقت من كل عام إلى أمطار موسمية غزيرة في شهر أغسطس مما تتعرض بعض المناطق إلى خطر تشكل السيول والفيضانات بسبب تقدم الفاصل المداري.

وأضافت الهيئة، عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك: الفيضانات والسيول في فصل هطول الأمطار في السودان حدث تشهده البلاد سنويا، وذكر قديما مواقيت وحدوث الأمطار تبعا لتقسيم المواسم من الصيف والخريف كاملا حتى تقطع الأمطار في فصل الشتاء تبعا للفلكور السوداني وسميت الفترة من ٤ إلى ١٧ أغسطس بـ"منزلة الطرفة البكاية" التي تشهدها السودان خلال هذه الفترة.

وأكدت الهيئة، أن منزلة الطرفة تمتاز بطول الهطول والبكاء الذي يستمر لساعات وربما لأيام وتكون الأمطار متوالية ورأسية بدون رياح شديدة وأحياناً بدون رعد وبرق وتتخللها أجواء غائمة وانخفاض في درجات الحرارة، وتسجل أعلى معدلات للأمطار مع خطر تشكل السيول والفيضانات.

وتوقع الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية والسدود، أن فيضان النيل سيمتد ليتخطى مستواه المعروف، ليشمل أراض زراعية أخرى داخل جزيرة توتي، وحول النيل الأزرق والنيل الرئيسي شمال الخرطوم.

وقال شراقي لـ"مصراوي"، إن السودان تشهد هذه الأيام والأيام المقبلة حتى نهاية أغسطس فيضانات الأنهار خاصة الأزرق والأبيض، خاصة الأخير الذي بدأ في الفيضان نتيجة مياه الأمطار في حوض نهر السوباط الذي يمد النيل بحوالي 12 مليار متر مكعب.

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