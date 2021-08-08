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القوى العاملة : تعيين 13 شاباً وتوفير فرص عمل بالوادي الجديد

12:20 م الأحد 08 أغسطس 2021
القوى العاملة : تعيين 13 شاباً وتوفير فرص عمل بالوادي الجديد

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، 13 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 160 من راغبي العمل، وتوفير 15 فرص عمل.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية استخرجت 15 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها، وإحالة شكوى للقضاء، شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية منحاً لتلك الفئة بلغت 71 ألف جنيه لـ 25 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 229 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قامت بالتفتيش على 45 منشأة، وإعادة التفتيش على 57 منشأة، أسفر عن تحرير 10 محاضر، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 7 قياسات ميدانية، وبحث شكوى.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقري الشركة 55 ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة فرص عمل الوادي الجديد

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