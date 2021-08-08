هيئة المجتمعات العمرانية توافق على طرح قطع أراض بأنشطة تعليمية وترفيهية بدمياط الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ إستثمارية بأنشطة تعليمية وترفيهية ومخزن بمساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة "دمياط الجديدة"، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمنطقة المستثمر الصغير بالحى الخامس بنشاط تعليمي لإقامة مدرسة بمساحة 7024 مترا مربعا، بنسبة بنائية لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، وبارتفاع بدروم وأرضى و3 أدوار متكررة، مع الالتزام باشتراطات هيئة الأبنية التعليمية، كما تم إتاحة قطعة أرض لإقامة نشاط ترفيهي بمنطقة غرب الميناء بمساحة 1333 مترا مربعا، وبنسبة بنائية لا تزيد على 10% من مساحة قطعة الأرض بارتفاع بدروم ودور أرضى ودور أول فقط، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم أيضا الموافقة على إتاحة قطعة أرض بمنطقة غرب الميناء لإقامة مخزن ( ما عدا مخزن أدوية) بمساحة 4550 مترا مربعا، بنسبة بنائية لا تتعدى(3% ) من مساحة قطعة الأرض، و الارتفاع عبارة عن عنبر جمالون أرض + مبنى إدارى لا يقل عن( 100 ) متر مربع أرض + أول وغرفة حارس، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، ليتمكن راغبي الاستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والإشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.