حدث ليلاً| صور لنماذج شقق "سكن لكل المصريين 2" وأول تعليق من الصحة عن المريض المنقول بسيارة نقل

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع جديد بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 224 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232825 حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة عن المريض المنقول بسيارة نقل بقنا: "حالته خطيرة والمستشفى مُقصر"

علق الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، على واقعة المصاب بطلق ناري والذي ظهر في فيديو وهو على ترولي بسيارة ربع نقل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تحذير جديد من الصحة بشأن الشهادة المعتمدة الخاصة بلقاح كورونا

حذرت وزارة الصحة، في بيان لها عبر صفتحها الرسمية بـ"فيسبوك" المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي قالت بإمكانية شراء شهادة معتمدة للمسافرين دون تلقي لقاح فيروس كورونا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الحجز بكرة".. ننشر أول صور لنماذج شقق "سكن لكل المصريين 2"

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2، والتي تم طرحها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وسيبدأ الحجز بها بداية من غد الأحد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأعلى للآثار: الإعلان عن اكتشاف أثري جديد في سقارة سبتمبر المقبل- فيديو

أكد الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك اكتشاف أثري جديد سيتم الإعلان عنه في شهر سبتمبر القادم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

​رئيس "سياحة النواب": نقل مركب خوفو حدث عالمي لفت الأنظار لمصر مجددًا

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن مصر تبهر العالم وتلفت الأنظار إليها من جديد في حدث عالمي ضخم وهو نقل مركب خوفو الأولى من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد ضبط حسن شاكوش.. برلماني: مطربو المهرجانات أساؤوا إلى الفن والقانون

قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، عضو مجلس النواب، إن بعض مطربي المهرجانات أساؤوا إلى الفن والقيم والتقاليد المصرية، إضافة إلى عدم احترامهم القانون، عقب القبض على فنان المهرجانات حسن شاكوش، وتوقيفه من قِبل رجال الشرطة؛ بسبب قيادته سيارة دون لوحات معدنية بالمخالفة لقانون المرور.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ميرفت تطلب الخلع: " سابنى امشي من غير شبشب لبيت أهلي"

أقامت "ميرفت. م"، دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس؛ طالبت فيها بخلعه لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "جوزي بخيل ومش عاوز يغير لي حذائي الموجود معايا من 2015 ".

للتفاصيل.. اضغط هنا

مئات العمال في ألمانيا يتظاهرون للمطالبة بزيادة الأجور

تظاهر عمال في قطاع البناء في ألمانيا يوم السبت في مسيرات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالأسماء.. إصابة 9 في حادث تصادم أتوبيس بالحاجز الخرساني أعلى كوبري إيتاي البارود

أصيب 9 أشخاص من عائلة واحدة في حادث اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرساني بالطريق الزراعي السريع" القاهرة - الأسكندرية" أعلى كوبري إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا