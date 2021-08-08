​​"يضرب الخرطوم.. والقاهرة تستعد لكل السيناريوهات".. خبير يوضح حجم وتأثير فيضان النيل

كتب- أحمد مسعد:

حذرت وزارة الري السودانية، المواطنين في العاصمة الخرطوم ومناطق الشمال، وطالبتهم باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بسبب بلوغ منسوب النيل عند ولاية الخرطوم 16.78 متر، متجاوزًا منسوب الفيضان.

وتوقع الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية والسدود، أن فيضان النيل سيمتد ليتخطى مستواه المعروف، ليشمل أراض زراعية أخرى داخل جزيرة توتي، وحول النيل الأزرق والنيل الرئيسي شمال الخرطوم.

وقال شراقي لـ"لمصراوي"، إن السودان تشهد هذه الأيام والأيام المقبلة حتى نهاية أغسطس فيضانات الأنهار خاصة الأزرق والأبيض، خاصة الأخير الذي بدأ في الفيضان نتيجة مياه الأمطار في حوض نهر السوباط الذي يمد النيل بحوالي 12 مليار متر مكعب.

وأوضح خبير الموارد المائية، أن أعنف فيضان شهدته السودان هو عام 1988، لكن لم يشعر أحد به، مشيرًا إلى أن منسوب بحيرة السد العالي آنذاك وصل إلى 147 مترًا لكنها استوعبت كميات الفيضان.

وأضاف خبير الموارد المائية، أن نهر النيل يواصل تدفقه عند الحدود السودانية الإثيوبية بإيراد 744 مليون متر مكعب، وهو أعلى من المتوسط (516 مليون متر مكعب)، رغم أنه أقل من الجمعة الماضية بـ19 مليون متر مكعب، في حين أن منسوب النيل عند الخرطوم واصل ارتفاعه إلى 16.86 متر بزيادة 8 أمتار.

وأشار إلى أن التخزين الثاني لسد النهضة استمر من 4-18 يوليو 2021، وتوقف عند مرور الفيضان صباح يوم 19 يوليو عند منسوب 573 مترًا بتخزين 3 مليارات متر مكعب، ونظرًا لزيادة تدفق النيل الأزرق عن معدله بحوالي 40% فإن هذه المياه لم تستطع المرور كاملة من الممر الأوسط (عرض 250 مترًا)، مشيرًا إلى أنه تأخر حوالي 2 مليار متر مكعب مؤقتًا ليصبح إجمالي مخزون بحيرة السد حاليًا حوالي 10 مليارات متر مكعب عند منسوب 579 مترًا، ستعود إلى 8 مليارات متر مكعب مرة أخرى آوائل سبتمبر المقبل مع انخفاض معدل الأمطار.

وعلى الجانب الآخر أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن كافة الاستعدادات متاحة لمختلف السيناريوهات المتعلقة بفيضان النيل، بعدما توقعت زيادة معدلات سقوط الأمطار.

وقال وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، إن قطاعات الوزارة المختلفة تتابع لحظيا معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل، وهيدرولوجيا النهر، وقياس كميات المياه التي تصل إلى بحيرة السد العالي، كما تبحث السيناريوهات المختلفة لفيضان نهر النيل، مشيرا إلى أنّ لجنة إيراد نهر النيل تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.