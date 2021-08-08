​مخالفات البناء| تفاصيل قرار الحكومة بشأن قبول طلبات التصالح في القرى

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، قرارًا تنفيذيًا بشأن قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء داخل القرى، دون الانتظار لعمل اللجان.

ونظم القرار الحصول على التصالح مقابل 50 جنيهًا للمتر، والحصول على نموذج رقم 10 بشكل مؤقت، وإخطار الجهات المعنية.

واستثنى القرار المنازل التي تزيد مساحتها على 200 متر، ويزيد ارتفاعها على 4 طوابق، على أن ينطبق عليها جميع ما جاء في القانون الخاص بالتصالح وتعديلاته بشأن المعاينة واستيفاء الإجراءات.

وبالنسبة للقرى لن يعتد بنموذج 10 إلا بعد المطابقة على الطبيعة وبذلك لن يتم السماح باستكمال الأعمال إلا بعد التأكد من مطابقتها على أرض الواقع على أن تجرى المطابقة خلال 3 سنوات.

وعقب التأكد من مطابقة الأعمال للتراخيص، يتم إصدار خطابات المرافق المختلفة، من "مياه، وغاز، وكهرباء، وصرف صحي".

كما يتم استكمال باقي المستندات في حالة عدم استكمالها بالملف ودفع كامل مبلغ التصالح قبل توصيل المرافق.

ويوقع المواطن صاحب المخالفة على إقرار أو تعهد بأن المساحات والمستندات المذكورة بطلب التصالح صحيحة وفي حال ثبوت عكس ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

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