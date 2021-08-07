"الأمر مهم وعاجل".. الصحة تطالب بسحب 57 دواء من الأسواق

كتب- أحمد جمعة:

طالبت وزارة الصحة والسكان، بسحب 57 نوعًا من الأدوية الخاصة بمصنع شركة جراند فارما، ووقف تداول تلك المستحضرات، بناء على قرار هيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في خطاب حمل صفة "هام وعاجل"، أرسلته الوزارة إلى كل من قطاع الطب العلاجي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، ومجلس إدارة المؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومديري مديريات الشؤون الصحية بكل المحافظات.

ومن المقرر أن تصدر هيئة الدواء المصرية منشورا في وقت لاحق بشأن تلك الأصناف.

