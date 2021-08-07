زعيم أغلبية البرلمان يطالب بمزيد من الحوافز لمستثمري الصعيد

(مصراوي):

ثمّن المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، زيارة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع للمناطق والمجمعات الصناعية، اليوم السبت، بمحافظة قنا، مؤكدًا أن الزيارة تحقق مزيدًا من التواصل، وتخلق آلية مهمة لمواجهة التحديات.

وأوضح رشاد، في تصريحات له على هامش الزيارة، أن الوزيرة نيفين جامع لها جهود عظيمة لتعزيز بيئة الاستثمار وتعظيم الاستفادة من موارد الدول وإمكانياتها، وزيادة التنافسية، والنهوض بالصعيد وخلق مجتمعات صناعية وتنموية متطورة شاملة.

وشدد رشاد، على ضرورة إيجاد مزيد من الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين لجذبهم للاستثمار في الصعيد بصفة عامة، مع التركيز على الميزة النسبية المتاحة لمحافظة قنا والمتمثلة في الصناعات القائمة على الزراعة.