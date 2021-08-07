منى الشاذلي تعلق على وفاة دلال عبدالعزيز: "الزعل عليكي كبير يا ست الستات"

(مصراوي):

علقت الإعلامية منى الشاذلي على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، اليوم السبت، عقب أشهر من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وغردت الشاذلي عبر حسابها الرسمي في "تويتر": خبر حزين وموجع ومؤلم.. الزعل عليكي كبيييير يا ست الستات.. يا أم البنات.. يا بنت الأصول.. ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويصبر الأحباب دنيا وإيمي ورامي وحسن.. أحبابك كتير كللهم بيدعولك من قلبهم.. يا رب يا أرحم الراحمين تغمدها برحمتك وألهم أسرتها الصبر والسكينة".