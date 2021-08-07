Masrawy logo white

"الحجز بكرة".. ننشر أول صور لنماذج شقق "سكن لكل المصريين 2"

09:15 م السبت 07 أغسطس 2021
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2، والتي تم طرحها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وسيبدأ الحجز بها بداية من غد الأحد.

وقال يونس "هى دي العمارات اللي نازلة في الإعلان، اللى أول حجز فيه يوم الأحد".

وتبدأ وزارة الإسكان غدا الأحد طرح كراسات شروط إسكان محدودي الدخل ومتوسطى الدخل في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، حيث تتواجد كراسات الشروط في مكاتب البريد ويستمر التقديم حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

والصور التى نشرها المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع الإسكان المتميز بمحافظة دمياط، حيث تم طرح شقق بمنطقة الزرقا وشطا.

اقرأ أيضًا:

- مبادرة التمويل العقاري| اعرف أول خطوة للحصول على شقة بفائدة 3%

- 4 مراحل في 36 شهرًا.. كيف تحصل على شقة من الإسكان بنظام التمويل العقاري؟

- التمويل العقاري| شقة في الإسكان الاجتماعي ولا "المتوسط"؟.. اعرف الفرق بالمساحات والأسعار

سكن لكل المصريين حجز شقق سكنية وزارة الإسكان شقق متوسطي الدخل

الخبر التالى:

انخفاض طفيف وأمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مباشر صراع الدوري.. الأهلي 3-0 سيراميكا كليوباترا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا