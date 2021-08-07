"الحجز بكرة".. ننشر أول صور لنماذج شقق "سكن لكل المصريين 2"

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2، والتي تم طرحها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وسيبدأ الحجز بها بداية من غد الأحد.

وقال يونس "هى دي العمارات اللي نازلة في الإعلان، اللى أول حجز فيه يوم الأحد".

وتبدأ وزارة الإسكان غدا الأحد طرح كراسات شروط إسكان محدودي الدخل ومتوسطى الدخل في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، حيث تتواجد كراسات الشروط في مكاتب البريد ويستمر التقديم حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

والصور التى نشرها المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع الإسكان المتميز بمحافظة دمياط، حيث تم طرح شقق بمنطقة الزرقا وشطا.

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