بالصور.. "أهل مصر" يواصل فعالياته ورشه الثقافية في الإسماعيلية

(مصراوي):

انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات اليوم السادس، من المرحلة الثالثة لمشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في مدينة الإسماعيلية.

وشارك في الفعاليات جميع الأطفال المشاركين في الملتقى، وعددهم يتجاوز 200 طفل، من مختلف محافظات مصر الحدودية.

ومن أهم الورش التي يتم تقديمها للأطفال: تصوير الاكريليك والتي تقدمها الفنانة نشوى الحناوي، وورشة حلي وإكسسوار وتقدمها الفنانة منى عبدالوهاب زكي، وورشة أصنع كتابك وتقدمها الفنانة أميرة سعد، وورشة المسرح ويقدمها الفنان عمرو حمزة، وورشة تحليل رسوم الأطفال وتعديل سلوكهم وتقدمها الفنانة كريمة الديب، وورشة تقبيب على النحاس "الكلنكان" ويقدمها صفية يحيي، ويحيي حسن، وورشة الحياكة وتقدمها الفنانة نجوى عبدالعزيز، وورشة كتابة القصة القصيرة وتقدمها الكاتبة إيمان شوكت، وورشة اركت خشب ويقدمها حسني إبراهيم، وورشة اركت نحاس ويقدمها مصطفى إسماعيل.

جدير بالذكر أن الإثنين 2 أغسطس، شهد انطلاق المرحلة الثالثة من فعاليات ملتقى أطفال "أهل مصر" الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، حيث تنفذ الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبي، أسبوعا ثقافيا وفنيا لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة والإسماعيلية في الفترة من 1 إلى 9 أغسطس.