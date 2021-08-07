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"قصور الثقافة" تهنئ أدباء وشعراء مصريين لتكريمهم في ملتقى الشارقة

08:34 م السبت 07 أغسطس 2021
"قصور الثقافة" تهنئ أدباء وشعراء مصريين لتكريمهم في ملتقى الشارقة

الهيئة العامة لقصور الثقافة

(أ ش أ):

تقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة وجميع العاملين بها، بخالص التهاني للشاعر درويش الأسيوطي والأدباء سعيد نوح، سمير المنزلاوي، ومصطفى نصر، لتكريمهم بملتقى الشارقة الذي يقام برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور عبد الله محمد العويس رئيس دائرةِ الثقافة بالشارقة، بداية شهر سبتمبر المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة.

وقال عطوة إن تكريم هذه القامات الأدبية؛ يعكس دور مصر الرائد والإبداعي بين الدول العربية في مجال الأدب، مضيفًا أن هذا التكريم جاء نتيجة لجهودهم الواضحة والمميزة في هذا المجال، والتي تعد نبراس وناموسًا للأجيال الشابة من المبدعين.

يأتي ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتكريم الشخصيات التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية.

هذا المحتوى من

هيئة قصور الثقافة ملتقى الشارقة هشام عطوة درويش الأسيوطي

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