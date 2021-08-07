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وفاة مدرب الأسود الشهير ممدوح الحلو بعد صراع مع المرض

07:49 م السبت 07 أغسطس 2021
وفاة مدرب الأسود الشهير ممدوح الحلو بعد صراع مع المرض

الحلو

(مصراوي):

توفى الفنان العالمي ممدوح الحلو، مدرب الأسود، عن عمر يناهز الـ64 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة، اليوم السبت.

جدير بالذكر أن ممدوح الحلو، هو نجل حسن الحلو صاحب أول سيرك في مصر، وتعرض عام 2001 لهجوم من أسد أثناء تقديم عرض السيرك في مدينة العريش، واستطاع أن يمسك ببندقية خرطوش وأطلق منها عدة أعيرة على الأسد حتى تمكن من الإفلات منه.

ممدوح الحلو مسجد السيدة نفيسة مدينة العريش بندقية خرطوش

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