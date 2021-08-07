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تحذير جديد من "الصحة" بشأن تناول المسكنات والمضادات الحيوية بدون سبب طبي

07:47 م السبت 07 أغسطس 2021
تحذير جديد من "الصحة" بشأن تناول المسكنات والمضادات الحيوية بدون سبب طبي

تحذير بشأن تناول المسكنات والمضادات الحيوية

(مصراوي):

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من تناول الأدوية والمسكنات والمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب للحفاظ على الصحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب الحرص على عدم استخدام الأدوية وخاصةً المسكنات والمضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب لتحافظ على صحة الكلى، مضيفة: "الإفراط يؤدى إلي ترسيبات الأملاح على الكلى والجسم".

وتابعت الوزارة: "يمكنك الاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي من خلال المساعدة في الكشف المبكر والسيطرة على السكر وارتفاع ضغط الدم وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وسيتم تلقي العلاج مجانًا من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية".

تناول المسكنات المضادات الحيوية تحذير وزارة الصحة

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