حدث في 8 ساعات| موعد إعلان نتيجة الثانوية وانكسار الموجة الحارة
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، السيسي يستقبل وزير دفاع جمهورية العراق، السيسي يهنئ فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو، ننشر أماكن أداء اختبارات القدرات بتنسيق 2022، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غدًا.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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