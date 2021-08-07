"قومي المرأة" يهنئ البطلة فريال أشرف بفوزها بالذهبية في أولمبياد طوكيو 2020

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتهاني للبطلة المصرية فريال أشرف لإحرازها الميدالية الذهبية في رياضة الكارتيه فوق وزن 61 كيلو ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وأعربت مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بما حققته البطلة فريال أشرف، التي تُعد أول سيدة مصرية تٌحرز ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات مصر بالألعاب الأولمبية وأول لاعبة مصرية تحقق ميدالية ذهبية أوليمبية في تاريخ أفريقيا والعرب في رياضة الكارتيه، وأول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وفريال من مواليد 1999 بدأت ممارسة الكاراتيه وهي في الثامنة من عمرها، وتدرس الصيدلة في الجامعة البريطانية وحققت العديد من البطولات والألقاب والميداليات العالمية.​