6 ميداليات.. برلماني: مصر تحقق رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في أوليمبياد طوكيو

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصري، بما قامت به البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو، وحصولها على عدد 6 ميداليات، قائلًا: "إنه للمرة الأولى منذ عام 1928 تحصد مصر ذلك العدد من الميداليات"، مؤكدًا أن مصر حققت رقمًا قياسيًّا وتستطر بإنجازاتها تاريخًا غير مسبوق في تاريخ مشاركات مصر بالدورة الأوليمبية.

وتقدم مهنى بخالص التهاني للاعبين: فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، وحصولها على الميدالية الذهبية، واللاعب أحمد الجندي، في الخماسي الحديث وحصوله على الميدالية الفضية، وهداية ملاك لاعبة التايكوندو، وسيف عيسى بطل التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة، وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه، وحصولهم على 4 ميداليات برونزية.

وأشاد النائب بلاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد واحتلالهم المركز الرابع بأوليمبياد طوكيو، قائلًا " تمثيل مصر في المحافل الدولية والحصول على الميداليات والوصول إلى المراكز الأولى هو تأكيد على اهتمام مصر بشبابها، ونجاح للمنظومة الرياضية في مصر وبناء للإنسان المصري"، مضيفًا أن البعثة المصرية قفزت إلى المركز الـ53 في ترتيب الدول المشاركة الذي تتصدره البعثة الصينية برصيد 87 ميدالية، ثم أمريكا برصيد 107 ميداليات، فاليابان.