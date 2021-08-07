"القومي للمرأة" يشارك في الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

كتبت- نور العمروسي:

يشارك المجلس القومي للمرأة في الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة والتي تقام

تحت رعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة القاهرة وجمعية يهمني الإنسان، خلال الفترة من 15 حتى 21 سبتمبر المقبل، والتي تحمل اسم الكاتبة الكبيرة الراحلة فتحية العسال، ورئيستها الشرفية الفنانة الكبيرة سوسن بدر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بإطلاق هذا المهرجان المهم الذي يعد امتدادًا لجهود الدولة في دعم المرأة وتمكينها وتسليط الضوء على النماذج النسائية الناجحة والملهمة.

وتابعت مرسي: من هنا يأتي حرص المجلس على المشاركة في إطلاق دورته التأسيسية، مؤكدةً أن تاريخ المسرح المصري يضم العديد من المساهمات النسائية المهمة والمضيئة لكبار فنانات مصر.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر تتولى منصب الرئيس الشرفي للمهرجان، والممثلة والمخرجة عبير لطفي، وتديره المخرجة عبير علي، والكاتبة رشا عبد المنعم، ويضم مجلس أمناء المهرجان؛ فنانين ومسرحيين وشخصيات عامة، وهم الفنان فتحي عبد الوهاب، والمخرج خيري بشارة، والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة السابقة للأسرة والسكان، والإعلامية مشيرة موسى، والناقدة عبلة الرويني، والمخرج سعيد قابيل، والمخرجة نورا أمين، والناقد رامي عبد الرازق.

واختارت إدارة المهرجان الدولي الأول لمسرح المرأة في مصر "إيزيس آلهة القمر لدى المصريين القدماء"، لتكون أيقونة المهرجان، ويحمل اسمها، ليصبح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة .