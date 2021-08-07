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إنجاز تاريخي.. "رياضة النواب" تهنئ الفائزة بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020

04:03 م السبت 07 أغسطس 2021
إنجاز تاريخي.. "رياضة النواب" تهنئ الفائزة بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن فوز لاعبة الكاراتيه فريال أشرف، بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020، إنجاز تاريخي في ظل رعاية غير مسبوقة للرياضة المصرية والرياضيين من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكد حسين، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن الإنجاز الذي حققته فريال أشرف يأتي استمرارًا لتفوق المرأة المصرية في كل المجالات، بفضل دعم القيادة السياسية التي أعطت المرأة حقوقًا لم تشهدها من قبل، موجهًا التهنئة إليها وإلى اللاعب أحمد الجندي، صاحب الفضية الثانية للفراعنة في الألعاب الأوليمبية، في الخماسي الحديث.

وأشاد رئيس لجنة الشباب برصيد لجنة الشباب بحصول مصر على 6 ميداليات في طوكيو 2020؛ وهي تعد أعلى حصيلة متنوعة من الميداليات في دورة واحدة حققتها مصر، لافتًا إلى أن نتائج مصر رفعت تصنيفها العالمي أكثر من ٣٠ مركزًا بعد حصولها على ذهبية وفضية.

وفازت مصر بـ٦ ميداليات؛ منها ذهبية وفضية، و٤ ميداليات برونزية في طوكيو 2020؛ أولاها كانت من نصيب هداية ملاك في التايكوندو وزن أقل من 67 كجم، والثانية لسيف عيسى في التايكوندو وزن أقل من 80 كجم، والثالثة لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم، والرابعة لجيانا لطفي في الكاراتيه وزن أقل من 61 كجم.

مجلس النواب ميدالية ذهبية فريال أشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي أولمبياد طوكيو

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