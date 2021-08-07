اختفاء القمر.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غداً

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي، مساء غد الأحد الموافق 8 أغسطس الجاري.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في القمر الجديد (محاق أغسطس)، وفي هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل -(اختفاء القمر).

وأضاف رئيس قسم الفلك الأسبق، أن هذا التوقيت، هو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

ويشهد شهر أغسطس الحالي، 6 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 2 أغسطس، بـ"زحل في المقابلة مع الشمس"، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 22 أغسطس، باكتمال القمر (بدر أغسطس)، حيث يبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 20 حتى 23 أغسطس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.