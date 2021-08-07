رصف وإنارة وانترلوك.. الجيزة تناقش مشروع تطوير 5 أحياء بالمحافظة

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كتب- يوسف عفيفي:

عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اجتماع اللجنة التيسيرية المختصة بتذليل العقبات الخاصة بمشروع تطوير المناطق العشوائية غير المخططة بعدد 24 منطقة والذي تشمل 5 أحياء (الطالبية - بولاق الدكرور - الهرم – الوراق – شمال الجيزة) بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بقيمة 450 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة، وممثلين عن صندوق تطوير المناطق العشوائية وممثل عن الشركة الوطنية للمقاولات ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة وممثل الشركة المنفذة للمشروع ورؤساء الأحياء ومديري عموم الشئون المالية والشئون القانونية بالمحافظة وممثلين عن شركات الكهرباء مياه الشرب والصرف الصحي والغاز.

وأوضحت نائب المحافظ، أن أعمال التطوير تهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة لتلك المناطق للارتقاء بمستوى الخدمات بها والتي تشتمل على أعمال تبليط انترلوك ورصف وإنارة وذلك ضمن مخطط الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشادت نائب المحافظ، بالتعاون المثمر مع صندوق تطوير العشوائيات بما يعود بالنفع على المواطنين، مؤكدة على ضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتطوير المناطق غير المخططة للنهوض بمستوى الخدمات الخدمات المقدمات للمواطنين وإحداث نقلة حضارية بها.