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رطوبة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الجمعة المقبل

06:00 م السبت 07 أغسطس 2021
رطوبة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الجمعة المقبل

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة والظواهر الجوية المتحكمة في حالة الطقس خلال الفترة من الأحد 8 أغسطس حتى الجمعة 13 أغسطس.

وأضافت الهيئة، يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة والذي يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بإرتفاع درجات الحرارة.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى والوجه والسواحل"، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وأكدت الهيئة أنه يوجد فر أمطار خفيفة غدا الأحد على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتین۔ ابوسمبل) على فترات متقطعة (40% تقريبا).

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة على النحو التالي:

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أمطار رطوبة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

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