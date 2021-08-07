"الزراعة" تكشف عن المحاصيل الأكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة وطرق التعامل معها

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية التابعة لوزارة الزراعة، إن محاصيل الخضراوات والفاكهة هي المحاصيل الأكثر تأثرًا بموجات الحرارة المرتفعة، مشيرًا إلى أن محاصيل الطماطم والمانجو والعنب هي الأكثر تأثرًا بهذه الموجات.

وأضاف عطا، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن أبرز توصيات الحفاظ على المحاصيل هي اتباع سُبل الري الحديث والحفاظ على رطوبة الأرض، مع مراعاة زراعة الأصناف التي تتحمل الإجهاد، والبذور ذات الجودة العالية.

وأكد الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد بحوث البساتين، أن أهم التوصيات والإرشادات لمزارعي الخضر هي ‏ضرورة انتظام الري، ويفضل أن يكون الري في الصباح الباكر أو مساء على فترات متقاربة والرش ببعض المركبات الكيميائية؛ مثل سيليكات البوتاسيوم أو سيليكات الألمونيوم أو مادة بيورشيد.

وأضاف حمودة أنه يجب على المزارعين تغطية المحاصيل بالملش على سطح التربة؛ الخط أو مصطبة الزراعة، وتغطية سطح التربة (مثل الفراولة) والتغطية بقش الأرز خلال درجات الحرارة المرتفعة، لافتًا إلى أن هذه الطريقة تؤدي إلى خفض درجة الحرارة.

وأشار مدير المعهد إلى أنه عقب انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة يجب رش النباتات بالمبيدات الحشرية؛ وهذا مهم جدًّا نظرًا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة؛ كالمن والأكاروس والتوتا أبسلوتا، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.